Fernando Marcelo cuestiona Día Nacional del Pan con Chicharrón: "Hay temas más urgentes"

El periodista de Panamericana Televisión, Fernando Marcelo, se pronunció luego que el Gobierno oficializó el segundo domingo de setiembre como el "Día Nacional del Pan con Chicharrón", tras emitir la Resolución N° 0368-2025-MIDAGRI.

Durante el segmento "Ojos y Oídos" de 24 Horas Mediodía, el comunicador cuestionó esta medida del Ejecutivo al señalar que existen otros temas que deberían ser prioritarios en la agenda de la presidenta Dina Boluarte.

"Hay temas más urgentes y más prioritarios. Hay una crisis en Machu Picchu por ejemplo, tenemos la crisis generada en el propio Gobierno del audio entre el ministro Santiváñez y el premier Eduardo Arana, una situación de inseguridad [...] y justo en esta coyuntura al Gobierno se le ocurre declarar el Día del Pan con Chicharrón, no me considero nada antipatriota pero me parece que no era el momento oportuno", dijo.

PAOLA MORENO OPINA

Por su parte, la conductora del noticiero, Paola Moreno, también se sumó a las críticas por esta declaratoria del Ejecutivo: "Los políticos han aprendido que cuando se habla de gastronomía o de fútbol ahí sí nos unimos pero rápido", sostuvo.