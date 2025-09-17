Martha Moyano revela que Fuerza Popular no respalda una moción de censura contra Santiváñez

El último Panorama reveló unos audios entre Juan José Santiváñez y Eduardo Arana, donde el entonces titular del Ministerio del Interior (Mininter), le solicitaba al exministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) una intervención para cambiar de penal a su cliente, Marcelo Salirrosas.

Ante esta situación, desde el Congreso no se hicieron esperar las reacciones. La parlamentaria de Fuerza Popular, Martha Moyano, mencionó ante los medios de comunicación que la agrupación política que integra no respalda una moción de censura contra Santiváñez.

“Es una situación delicada y difícil. No sé si el señor Santiváñez ha declarado al respecto (de los audios) (…) Tiene que informar de que trataron los audios (…) La bancada no ha evaluado ningún tipo de acción contra Santiváñez”, manifestó.

APOYO DEL CONGRESO PARA RELEGAR DEL CARGO A JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ

A menos de 72 horas de que se haya presentado la moción de censura contra Juan José Santiváñez, por el momento tendría alrededor de 25 firmas, por lo que, no se descarta que con el transcurrir de las horas, más legisladores se sumen a la iniciativa.