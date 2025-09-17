Premier Arana niega audio filtrado con Santiváñez que lo vincula a favor de 'El Diablo'

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, negó categóricamente la veracidad del audio difundido donde coordinaría con el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, para favorecer al expolicía Miguel Marco Salirrosas, conocido como 'El Diablo'.
"No tengo responsabilidad política, jurídica de ningún tipo y evidentemente no reconozco este audio. Me causa realmente sorpresa e indignación que se utilice nuevamente este argumento con intereses políticos para desestabilizar al Gobierno", dijo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Arana indicó que declaró como testigo sobre esta grabación ante el Ministerio Público, por lo que no podría ahondar en detalles, pero cuestionó severamente a la Fiscalía de la Nación. "Llama la atención que un medio probatorio que está en poder del Ministerio Público y antes de ser deslacrado oficialmente, haya sido puesto de conocimiento y difundido libre e impunemente", señaló.
Ataque al Ministerio Público
El jefe del Gabinete vinculó el caso con el intercambio entre el Gobierno y el Ministerio Público por el presupuesto para el año 2026. Cuestionó específicamente el manejo de los recursos destinados a la carpeta fiscal electrónica. "125 millones de soles este año asignados y yo he puesto en tela de juicio cómo al mes de septiembre solo se han gastado 6 millones, lo cual demuestra que existe una gestión que no está acorde a las circunstancias del país", agregó.
Niega conocer a 'El Diablo' y presunto favorecimiento
En otro punto de su intervención, el premier negó rotundamente que durante su gestión como ministro de Justicia haya dispuesto favorecer al expolicía Salirrosas a través del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
"Yo tengo que declarar que yo no conozco al interno Miguel Marcelo Salinas Rosas, y siendo ministro de Justicia, nunca he dispuesto, nunca he coordinado, nunca he tramitado para que dicha persona sea beneficiada con un traslado o algún otro beneficio en particular, ni a él ni a ningún otro interno", aseguró.