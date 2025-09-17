Octavo retiro de AFP: Comisión de Economía aprueba desembolso de hasta S/21,400

Actualización

Con 24 votos a favor, 0 en contra y dos abstenciones, la Comisión de Economía aprobó el octavo retiro de hasta UIT (S/21,400) de los fondos de la AFP. El dictamen será debatido esta tarde en el Pleno del Congreso.

Nota original

La Comisión de Economía del Congreso debatirá hoy miércoles los proyectos de ley que promueven el octavo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La sesión se realizará a las 10:00 horas en el Hemiciclo del Parlamento, donde se evaluarán 25 iniciativas legislativas sobre el tema.

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, ha sido invitado para exponer sobre la propuesta del octavo retiro y las medidas del Reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano.

También participarán el Superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Javier Espinosa, y la presidenta de la Asociación de AFP, Ana Cecilia Jara, quienes analizarán el impacto de un posible retiro.

Proyectos en evaluación

De los 25 proyectos de ley derivados a la comisión, 20 proponen un retiro extraordinario de 4 UIT (equivalente a 21,400 soles). Las otras iniciativas plantean la disponibilidad del 95.5%, del 100% de los fondos, o retiros por casos especiales como enfermedades terminales, estudios o viaje definitivo al exterior.

Respaldo a octavo retiro

El parlamentario Flores Ruiz reafirmó en su cuenta de X el "compromiso con un sistema previsional justo, transparente y al servicio de sus aportantes". Bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso han mostrado su apoyo para poner en agenda estas iniciativas, que serán analizadas en medio del debate sobre la sostenibilidad del sistema privado de pensiones.