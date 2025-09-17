Patricia Juárez presenta proyecto para sancionar el transfuguismo

La Comisión de Constitución del Congreso viene discutiendo una propuesta que busca sancionar el transfuguismo, con miras al próximo Parlamento bicameral. El planteamiento principal establece que los legisladores no podrán cambiarse de bancada, mientras que otra alternativa permitiría hacerlo solo una vez.

De aprobarse la iniciativa, aquellos congresistas que decidan dejar la bancada por la que fueron elegidos pasarían automáticamente a un grupo mixto. Este espacio tendría restricciones importantes: sus integrantes no podrían postular a la Mesa Directiva, ni presidir comisiones ordinarias o especiales, lo que limitaría su influencia en la dinámica parlamentaria.

El debate surge en un contexto de alta volatilidad en el Legislativo. En el actual periodo, al menos 28 parlamentarios han pertenecido a tres o más bancadas, mientras que 57 dejaron, por lo menos una vez, el grupo con el que llegaron al Congreso. En algunos casos extremos, hubo congresistas que pasaron por cinco bancadas en menos de cinco años.

TODAVÍA ESTÁ EN DEBATE

La propuesta legislativa es impulsada por la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, y cuenta con altas probabilidades de ser aprobada. No obstante, los próximos debates definirán si se aplicará la restricción absoluta o la posibilidad de un único cambio antes de sancionar con el pase al grupo mixto.