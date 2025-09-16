López Aliaga genera críticas en el Congreso tras discurso en cumbre de Vox

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, participó en un evento organizado por el partido español Vox en Madrid, donde ofreció un discurso cargado de expresiones religiosas y ataques contra la izquierda. Sus palabras no pasaron desapercibidas en el ámbito político peruano, pues varios congresistas se pronunciaron en contra de lo que consideraron un mensaje excluyente y confrontacional.

Reacciones desde el Parlamento

Uno de los primeros en responder fue el congresista Alejandro Cavero, de Avanza País, quien recordó que el Perú es un Estado laico. “No vivimos en una teocracia, la gente es libre de tener su religión. Me parece incoherente hablar de hermandad en Cristo y, al mismo tiempo, incitar al enfrentamiento”, sostuvo.

Flavio Cruz, parlamentario de Perú Libre, también cuestionó el tono utilizado por la autoridad municipal. Para él, resulta preocupante que una figura con cargo de representación nacional se exprese de manera tan agresiva en un escenario internacional. “No me parece un discurso responsable, lamento que el alcalde de Lima adopte ese tipo de postura”, declaró.

En la misma línea, otro legislador advirtió que el estilo de López Aliaga refleja rasgos autoritarios. “Para él, quien no coincide con su forma de pensar no debería existir. Ese es un signo claro del fascismo”, manifestó. Estas opiniones evidencian que el discurso del burgomaestre ha generado más cuestionamientos que respaldos en el Congreso, especialmente por su contenido religioso y su carga de insultos contra la izquierda.