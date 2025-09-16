Patricia Chirinos a favor de posible retiro de fondos de las AFP: “La población lo necesita”

Después de que el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez-Reyes, revelara que el Gobierno de Dina Boluarte está a favor de un posible retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las reacciones en el Congreso no se hicieron esperar.

En declaración a los medios de comunicación, la parlamentaria de Renovación Popular, Patricia Chirinos, mencionó que su agrupación política se encuentra a favor de la iniciativa legislativa, ya que, la ciudadanía desea tener sus ahorros.

“Mi bancada ha apoyado el retiro de fondos porque sabemos que la población lo necesita y lo quiere en estos momentos (…) Antes en Renovación Popular, no se coordinó muy bien el tema, pero ahora ya tenemos una posición firme al respecto”, declaró.

¿CUÁNDO SE EVALUARÁ UN NUEVO RETIRO DE LAS AFP?

La Comisión de Economía del Congreso presidida por el legislador de Fuerza Popular, Víctor Flores, evaluará el miércoles 17 de setiembre, los cinco proyectos presentados en el Parlamento que busca liberar un octavo retiro de las AFP.