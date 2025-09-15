Presidente del Congreso minimiza nuevos audios entre ministro Santiváñez y premier Arana

Nuevos audios entre el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y el premier Eduardo Arana han generado un nuevo escándalo en el Gobierno de Dina Boluarte. En las grabaciones, Santiváñez solicita apoyo para interceder a favor de Marcelo Salirrosas, un expolicía condenado a 27 años de prisión por integrar una facción de la organización criminal “Los Pulpos”.

PRESIDENTE DEL CONGRESO SE PRONUNCIA

El presidente del Congreso, José Jeri, minimizó la polémica al señalar que para el Legislativo la prioridad sigue siendo la reforma del sistema de pensiones. Sin embargo, no todos los parlamentarios comparten esa posición. Elvis Vergara, titular de la Comisión de Fiscalización, anunció que pedirá facultades de investigación para indagar el caso y advirtió que no se puede tratar la situación “con paños fríos”.

Pese a que el Parlamento había citado a los ministros del Interior y Justicia para dar explicaciones, ninguno de ellos acudió a la sesión programada. Quien sí se presentó fue el ministro de la Producción, Sergio Gonzales, quien respaldó públicamente a Santiváñez, aunque pidió que los audios sean sometidos a un peritaje antes de sacar conclusiones anticipadas. También cuestionó que su difusión en medios de comunicación se haya realizado de manera “ilegítima”.

Mientras tanto, la oposición ha empezado a movilizarse en el Congreso. La legisladora Ruth Luque presentó una moción de censura contra el premier Arana, al tiempo que se impulsa otra contra Santiváñez, quien ya fue censurado anteriormente cuando ocupaba el cargo de ministro del Interior. La continuidad de ambos funcionarios pende ahora de las decisiones que adopte el Pleno en los próximos días.