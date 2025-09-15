Rafael López Aliaga durante foro en Europa: “La izquierda es asesina, ladrona y mentirosa”

Durante su participación en el foro internacional Europa VIVA 25, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, decidió pronunciarse sobre el asesinato del activista Charlie Kirk en Estados Unidos, y aseguró que era una persona que no tenía ningún tipo de problemas.

Asimismo, el burgomaestre de la capital precisó que las personas que tenían un odio hacia Kirk compartían una ideología sesgada sobre la realidad de su país, dejando en claro que las personas que cuentan con un pensamiento político de izquierda buscan generar el caos.

“No saben lo que han hecho (los asesinos) porque era el tipo más dialogante de la tierra. Se había hecho de paciencia para aguantar a tanto rojo inútil. Han escogido al ser humano con más paciencia (…) Ya no se puede seguir hablando con ellos. Charlie Kirk siempre respondiendo, sin alterar su paciencia, a esa izquierda mentirosa, asesina y ladrona”, dijo.

RENDIRÁ HOMENAJE A CHARLIE KIRK

Tras el deceso del activista Charlie Kirk, Rafael López Aliaga, reveló que la Municipalidad de Lima, realizará un homenaje al joven asesinado en el país norteamericano la semana pasada, debido a que fue un ciudadano ejemplar.