Betssy Chávez anuncia candidatura al Congreso: “El Parlamento buscará inhabilitarme”

Luego de recuperar su libertad tras una decisión del Tribunal Constitucional (TC) y estar algunos días internadas en una clínica local, Betssy Chávez, reapareció y reveló que buscará un puesto en las elecciones generales del 2026, sea en la cámara de senadores o diputados.

Durante una entrevista en Exitosa, la expremier aseguró que tiene la información de su participación en los comicios electorales, sin embargo, el actual Congreso buscará dejarla sin chances para que pueda ser una posibilidad para los peruanos.

“He sido una política encarcelada (…) Voy a seguir haciendo política. Yo creo profundamente en que haya nuevos cuadros políticos. Entiendo, que si voy a participar en las próximas elecciones. Sé que el Parlamento buscará inhabilitarme”, comentó.

POSTULACIÓN ESTARÍA EN RIESGO

La postulación de Betssy Chávez podría estar en riesgo, ya que, actualmente la investigación que tiene en su contra junto a Pedro Castillo y Aníbal Torres por el delito de rebelión. Las investigaciones ya se encuentran en su etapa final donde la Fiscalía solicita 25 años de prisión.