Pedro Castillo podría ser sentenciado por el delito de 'conspiración para rebelión'

El proceso judicial contra el expresidente Pedro Castillo sigue avanzando y recientemente se abrió la posibilidad de que se le impute un nuevo delito. Aunque actualmente enfrenta cargos por rebelión, los magistrados han admitido también la figura de conspiración para rebelión, lo que podría modificar el rumbo de la investigación.

Debate jurídico y repercusiones

De acuerdo con el abogado penalista Luis Lamas Puccio, la decisión de la sala deja en evidencia una controversia legal que puede influir de manera decisiva en el caso. Señaló que “hay sectores particularmente interesados en demostrar que el delito de rebelión no se configuró”, lo cual abre paso a discusiones de carácter constitucional y, eventualmente, a reclamos en instancias internacionales.

El especialista advirtió que esta diferencia de criterios —en la que incluso se registra un voto en discordia— será usada para presentar el proceso como una persecución política. Según Lamas Puccio, no solo están en juego intereses dentro del Perú, sino también de actores externos que buscan llevar el tema al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Por ahora, Castillo permanece recluido mientras su defensa insiste en que no se ha acreditado un levantamiento en armas, requisito central para sostener la acusación por rebelión. Sin embargo, la figura de conspiración para rebelión aparece como una alternativa con mayor sustento legal en el escenario que enfrenta el exmandatario desde diciembre de 2022.