Ministro de Salud defiende a Juan José Santiváñez por audios: “Estamos expuestos a falsificaciones”

Luego de que Panorama revelara nuevos audios que involucran a Juan José Santiváñez y al premier, Eduardo Arana, el titular del Ministerio de Salud (Minsa), César Vásquez, salió en defensa del actual ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, Vásquez Sánchez mencionó que todos los funcionarios públicos se encuentran a merced de un cuestionamiento de su trabajo, por lo que, dejo abierta la posibilidad de que todo lo compartido sea incorrecto.

“Que se investigue, pues los audios ahora con inteligencia artificial uno tiene que estar bien seguros de que sean originales. Creo que estamos (ministros) expuestos a cualquier falsificación (…) No inestabilidad (en el gabinete), estamos trabajando firme”, comentó.

REVELACIONES DE PANORAMA

En la última edición Panorama, el dominical de Panamericana Televisión reveló un pedido de Juan José Santiváñez, quien ejercía su cargo de ministro del Interior, al extitular del Ministerio de Justicia, Eduardo Arana, para que pueda mover sus influencias en favor de un cliente.

“Hermano (a Eduardo Arana) escúchame. No quiero molestarte mucho, rapidito nomás. Ha venido al Ministerio la familia de los policías y te acuerdas que te hablé de Marcelo Salirrosas, que está en Trujillo, todavía no lo cambian, sigue ahí”, mencionó Santiváñez.