Martín Vizcarra a congresistas: “Procedan a decirle al Ministerio Público que me investiguen”

En horas de la mañana de este viernes 12 de setiembre, Martín Vizcarra estuvo presente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, liderado por Lady Camones, para responder sobre sus presuntos vínculos en temas de corrupción durante su gestión.

Durante su participación, el expresidente hizo un llamado a los integrantes del grupo de trabajo y diversos congresistas a que se comuniquen de inmediato con las autoridades de justicia del país para que continúen investigando sus nexos en actos ilícitos en agravio de los peruanos.

“He decidido con mis abogados, ahorrarles ese tiempo. He decidido renunciar a la prerrogativa de antejuicio político que tengo derecho como expresidente (…) Les evito ese esfuerzo, ese tiempo y procedan a decirle al Ministerio Público para que continúen la investigación (en mi contra)”, declaró el exmandatario.

PODRÍA REGRESAR AL CONGRESO LA PRÓXIMA SEMANA

En compañía de su abogado y vocero, Alejandro Salas, la sesión de la SAC, fue suspendida, para la próxima semana, fecha en la que una vez más, Martín Vizcarra podría volver al Congreso, sin embargo, dependerá del expresidente si acepta o niega la invitación.