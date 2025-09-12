Congreso: Juan Carlos Lizarzaburu renuncia a APP por motivos personales

Por medio de un comunicado compartido, el congresista Juan Carlos Lizarzaburu, quien llegó al Parlamento con la bancada de Fuerza Popular, renunció en horas de la mañana de este viernes 12 de setiembre a Alianza Para el Progreso (APP).

¿POR QUÉ SALIÓ DEL GRUPO POLÍTICO?

En la misiva difundida por el legislador, Lizarzaburu mencionó que su salida del grupo político se debe a razones individuales, dejando en claro que su partida no tiene ningún tipo de vínculo con la ideología de APP.

“Comunico mi decisión de renunciar, por motivos estrictamente personales, a la bancada parlamentaria de Alianza Para el Progreso (APP). Mi decisión se basa y responde únicamente a temas estrictamente personales, que escapan al ámbito político o partidario”, indicó.

Cabe mencionar que, Juan Carlos Lizarzaburu estuvo en el ojo de la controversia, después de tener unas frases sexistas en agravio de su colega, Patricia Juárez, a raíz de ello, Fuerza Popular decidió separarlo de la agrupación política.