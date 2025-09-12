Diego Bazán defiende a Rafael López Aliaga por trenes Lima-Chosica: “Niego que sean chatarra”

Al parecer los problemas entre la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ha llegado hasta el Congreso. Esta vez, la bancada que lidera Rafael López Aliaga, Renovación Popular, salió en defensa del burgomaestre, quien es criticado por la cartera por los trenes Lima-Chosica.

En declaración a los medios de comunicación, el parlamentario Diego Bazán aseguró que las locomotoras donadas por Caltrain, funcionan en su totalidad, descartando de plano, los comentarios de políticos que están en contra de su uso en la capital.

“En un informe que hemos compartido a la prensa, descartando que lo que se ha recibido es chatarra. Es un informe hecho por parte de la Municipalidad de Lima hace meses, antes de la llegada de los trenes y vagones al puerto del Callao (…) Negamos rotundamente que lo recibido sea chatarra, por lo contrario, todo está en funcionamiento”, mencionó.

NO SE RCIBIERON TRENES DEFICIENTES

Diego Bazán agregó que de acuerdo al documento elaborado se informó que había unos trenes con deficiencias, por lo que, se desistió en recibirlos. “En el convenio con Estados Unidos, se indica que no se recibirá tres locomotoras y vagón que estaban deficientes”.