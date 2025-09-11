Pedro Castillo: “Pido al Ministerio Público que muestre las armas que use el 7 de diciembre”

Durante la audiencia que se le sigue a Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado que intentó concretar el 7 de diciembre de 2022, el expresidente hizo un llamado a los magistrados que están llevando su caso.

En medio de su intervención, el exmandatario hizo un llamado a las entidades de justicia del país, en mostrar el armamento que utilizó aquella fecha cuando intentó cerrar el Congreso, a pesar de que no podía hacerlo.

“A mí se me imputa del código penal el artículo 346, más de 60 audiencias. Quiero dirigirme al Ministerio Público para que exhiba las armas que utilicé el 7 de diciembre, al menos una pistolita de agua siquiera. Eso queremos saber”, mencionó.

BUSCAN INHABILITAR A PEDRO CASTILLO

En vísperas de las elecciones generales del 2026, desde el Congreso, han presentado proyectos para inhabilitar a Pedro Castillo al ejercicio a un cargo público. El parlamentario Alejandro Cavero pide una sanción de cinco años, mientras que el legislador Alejandro Muñante 10 años.