Pleno del Congreso interpeló a ministro del Interior por aumento de la inseguridad en todo el país

ACTUALIZACIÓN

Tras cuatro horas culminó la interpelación del ministro del Interior, cuya exposición recibió fuertes críticas, pero su gestión también tuvo defensores. Carlos Malaver reconoció algunos errores en su estrategia para combatir el crimen, las que aseguró se están subsanando.

NOTA ANTERIOR

Desde las 10 de la mañana, el Pleno del Parlamento Nacional interpela al ministro Carlos Malaver, ante la creciente ola de inseguridad ciudadana que azota a todo país. El titular del Interior deberá responder un pliego de 22 preguntas.

La moción fue presentada por integrantes de las bancadas Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, Podemos Perú, Acción Popular, Renovación Popular, Bloque Democrático Popular, Bancada Socialista, y algunos no agrupados.

DELINCUENCIA DESBORDADA

En el documento señalan que las acciones que realiza el sector Interior son tardías y no surten efecto en la lucha contra la criminalidad, que va en aumento y que en muchas ciudades está casi desbordada y las personas se sienten indefensas.

Asimismo, indican que los ciudadanos se encuentran desprotegidos ante la delincuencia, y es aún más grave la situación cuando los policías también terminan siendo víctimas de esta situación, pues muchos de ellos han sido heridos y han fallecido.