Dina Boluarte reafirma que Perú evaluará su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

La presidenta Dina Boluarte ratificó este miércoles la postura de su Gobierno frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), tras las recientes disposiciones de la Corte IDH sobre la Ley de Amnistía. Desde Palacio de Gobierno, la mandataria afirmó que el Perú “seguirá evaluando su permanencia” dentro del organismo internacional.

El pronunciamiento ocurre luego de que, el 5 de setiembre, la Corte Interamericana ratificara “en todos sus términos” la resolución emitida el pasado 24 de julio, mediante la cual ordenó al Estado peruano suspender el trámite y abstenerse de aplicar la Ley de Amnistía. Dicha norma busca beneficiar a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa que cometieron delitos durante la lucha contrasubversiva entre 1980 y 2000.

Boluarte defendió la iniciativa, señalando que la norma reconoce a quienes combatieron en el periodo de violencia. Además, cuestionó al SIDH por su presunto desinterés frente a las víctimas del terrorismo. “¿Dónde está la reparación civil para nuestro querido Perú? A la Corte les pregunto, ¿dónde está nuestra reparación? 20 años de terror y ¿dónde está la reparación civil para los 70 mil peruanos que fallecieron en manos de estas mentes insanas?”, expresó.

INJERENCIAS EXTERNAS

La jefa de Estado aseguró que el Perú mantendrá su cooperación con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), pero con límites claros. “Dicha colaboración se dará observando, jamás agachando la cabeza”, enfatizó. Finalmente, remarcó que el país no aceptará injerencias externas.