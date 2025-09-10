Fuerza Popular lanza críticas a Rafael López Aliaga en inicio de la carrera electoral

Aunque aún faltan siete meses para las elecciones, la contienda política ya empieza a calentarse. Fuerza Popular fue el primer partido en lanzar críticas directas contra Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y líder de Renovación Popular.

Miguel Torres, vocero de la agrupación fujimorista, cuestionó las principales propuestas del burgomaestre, entre ellas la campaña “Yo me sumo”. “Parece broma. Primero, necesitamos más policías en moto, ¡10 mil motos prometidas! Pero se olvidaron de un pequeño detalle: no había choferes”, ironizó.

Asimismo, se refirió a la propuesta de drones en la lucha contra la delincuencia. “Dijeron que estaban listos para detonar al primer delincuente, pero luego aclararon que era solo una metáfora. La Policía Nacional quedó como un chiste”, agregó.

ANALISTA POLÍTICO OPINA

Para el analista político Jeffrey Radzinsky, este video difundido por Torres responde a la pérdida de votantes fujimoristas frente a una eventual candidatura presidencial de López Aliaga. “Un sector que por muchos años votó por Fujimori ahora prefiere la opción de López Aliaga, principalmente en Lima. Es una reacción política ante un hecho evidente”, señaló.