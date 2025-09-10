Carlos Malaver asegura que su frase sobre extrañar a "nuestros" delincuentes fue una "metáfora"

"Lo que quise precisar era que la criminalidad extranjera ha llegado o ha implementado una gran violencia", dijo el ministro del Interior.

En medio de la ola de criminalidad que golpea al país, el ministro del Interior, Carlos Malaver, desató una fuerte polémica tras declarar que “quizás ahora extrañamos a nuestros delincuentes”, en alusión al incremento de la violencia en los actos delictivos.

La expresión fue duramente criticada por considerarse una ironía inoportuna frente a la grave situación de inseguridad que atraviesa el Perú. Dos días después, Malaver intentó aclarar el sentido de sus palabras.

“Quise aplicar una metáfora, quizás no fue la más apropiada en el momento, pero lo que quise precisar era que la criminalidad extranjera ha llegado o ha implementado una gran violencia y un desprecio total por la vida humana en nuestro país”, explicó.

CIFRAS

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), de los 5,600 presos extranjeros en el Perú, 4,172 son de nacionalidad venezolana, lo que representa el 74.5 %. El delito con mayor incidencia es el robo agravado.