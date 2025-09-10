Martín Vizcarra conversó con Ollanta Humala en Barbadillo: “Me dijo que use su crédito para llamar”

Tras haber recuperado su libertad por la intervención del Poder Judicial (PJ), Martín Vizcarra continúa realizando transmisiones en vivo por sus redes sociales en vísperas de las elecciones generales del 2026.

En sus videos compartidos, se observa al expresidente en diversos lugares del país. De igual manera, Vizcarra Cornejo comparte las experiencias que ha vivido en el interior del penal de Barbadillo, centro donde fue recluido por unos días.

CONVERSÓ CON OLLANTA HUMALA

Durante un live, Martín Vizcarra aseguró que en su llegada al establecimiento del INPE, conversó con el exmandatario Ollanta Humala, quien le prestó una tarjeta para que se pueda comunicar con su entorno de confianza.

“Ollanta sale y me dice: No te preocupes Martín. Tomó el teléfono y marcó su DNI, pone su código y salió su crédito. Me dijo que use su crédito para llamar a quien quería (…) Tenía el número de mi esposa, mi hermano, y conversé con alguien para sentirme aliviado”, comentó.