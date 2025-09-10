Ministro del Interior descarta renunciar: “Mi permanencia responde a la confianza de la presidenta”

A menos de 24 horas de que se debata la moción de censura contra el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Carlos Malaver, en el Congreso, el ministro decidió brindar una entrevista y descartó dar un paso al costado del cargo.

En conversación para RPP, Malaver Odias aseguró que su continuidad en la cartera ministerial que encabeza es una respuesta clara a la confianza que tiene la mandataria Dina Boluarte, por lo que, ella es la única persona que le puede solicitar que deje el puesto.

“Soy un efectivo policial que se basa en evidencias. Somos objetivos en este aspecto y mi permanencia en el cargo corresponde a la confianza que me pueda dar la señora presidenta (…) Me anima a desarrollar trabajos para recuperar la seguridad en el país”, comentó.

FALSAS PROMESAS DE CARLOS MALAVER

A más de cuatro meses de haber sido designado en reemplazo de Juan José Santiváñez en el Ministerio del Interior (Mininter), Carlos Malaver, se comprometió en reducir los índices criminales en un plazo determinado, pero nada de ello, ha sucedido hasta el momento.