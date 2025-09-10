Martha Moyano a favor de la ley de amnistía: “Poder Judicial debe aplicarla de inmediato”

Tras la promulgación de la ley de amnistía por parte del Gobierno de Dina Boluarte, algunos jueces peruanos han decidido no acatarla, lo que ha generado diversas reacciones. La congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano, decidió pronunciarse al respecto.

En declaraciones, la parlamentaria defendió la normativa dictada por el Ejecutivo e hizo un llamado a los integrantes del Poder Judicial (PJ) a no tener una postura en contra y aplicarla ahora mismo, caso contrario, generaría un divisionismo.

“Los jueces no pueden ir contra una norma que ha sido dada en el Congreso (…) Tenemos personas procesadas desde hace 20 años, por lo que, el Poder Judicial debe aplicar inmediatamente la ley de amnistía”, comentó.

SALUDAN DECISIÓN DE LOS JUECES

La congresista Ruth Luque saludó la postura que han adoptado algunos magistrados peruanos para no aplicar la norma. “Que bueno saber que tenemos jueces que respetan la Constitución y los Derechos Humanos (…) Debemos rechazar las posturas políticas del Fujimorismo”.