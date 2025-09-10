Fuerza Popular responde por primera vez a ataques de López Aliaga

La carrera hacia las elecciones generales de 2026 empieza a mostrar tensiones en el bloque de derecha. Durante los últimos procesos, Keiko Fujimori había concentrado de manera casi exclusiva el respaldo de este sector. Sin embargo, el panorama actual parece distinto: Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, ha desplegado un discurso crítico que apunta directamente contra el fujimorismo, con el objetivo de disputarle ese espacio.

En sus presentaciones públicas, López Aliaga ha responsabilizado tanto a Fujimori como a César Acuña de obstaculizar proyectos en la capital, utilizando un tono confrontacional que deja entrever su intención de posicionarse como principal opositor en este espectro político. “Ni hacen ni dejan hacer”, fue una de sus frases más comentadas en referencia a sus rivales, declaraciones que marcan un claro inicio de campaña.

La réplica de Fuerza Popular

La respuesta no tardó en llegar. El vocero político de Fuerza Popular, Miguel Torres, replicó con dureza a López Aliaga, cuestionando la eficacia de su gestión en materia de seguridad ciudadana y calificando sus propuestas como simples recursos de marketing digital. Esta intervención marca la primera vez que el fujimorismo decide responder públicamente a los ataques del alcalde de Lima, lo que evidencia la preocupación por mantener su influencia entre los votantes de derecha.

De acuerdo con el politólogo Fernando Tuesta, la disputa refleja una fragmentación de un electorado que, en el pasado, se encontraba aglutinado en torno al fujimorismo. La irrupción de figuras como López Aliaga ha generado competencia por un espacio político antes dominado por Keiko Fujimori, lo que anticipa un escenario electoral de mayor confrontación dentro de la misma corriente ideológica.