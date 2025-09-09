Abogado de Delia Espinoza pide inhibición de miembros de la JNJ por conflicto de intereses

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, respondió a la propuesta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que busca suspenderla por seis meses de sus funciones en el Ministerio Público mientras se resuelve un procedimiento disciplinario inmediato en su contra, vinculado al caso de Patricia Benavides.

En declaraciones a la prensa, Espinoza cuestionó la celeridad del proceso y advirtió que esta medida afectaría la autonomía del Ministerio Público. “Todavía no se me ha notificado formalmente, pero ya circulan documentos. De confirmarse, estaríamos frente a un delito de prevaricato, porque el Tribunal Constitucional estableció que el procedimiento inmediato disciplinario no es constitucional”, señaló.

La propuesta fue presentada por la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, lo que reavivó el enfrentamiento institucional. Espinoza subrayó que lo ocurrido constituye un acto de persecución política: “El manejo selectivo está demostrado en el Congreso y ahora también en la Junta Nacional de Justicia. Eso no es respeto al Estado de derecho ni al debido proceso”.

SU DEFENSA SE PRONUNCIA

Por su parte, su abogado Luciano López presentó un escrito solicitando que Cabrera y los demás miembros de la JNJ se inhiban del caso, al recordar que varios de ellos han sido demandados por la fiscal y enfrentan investigaciones abiertas, lo que configuraría un conflicto de intereses. También pidió la suspensión del proceso hasta que se resuelva la inhibición.