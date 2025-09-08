Ministro del Interior sobre violencia criminal en el país: “Extrañamos a nuestros delincuentes”

El ministro del Interior, Carlos Malaver, afirmó que la criminalidad en el país se ha agravado con la participación de organizaciones delictivas extranjeras, las cuales actúan con mayor violencia. En declaraciones a la prensa, Malaver Odias sostuvo que en la actualidad “extrañamos a nuestros delincuentes”.

El titular del Interior recordó que en los años setenta y ochenta el principal problema fue el terrorismo, mientras que en los noventa predominaban los secuestros y asaltos a bancos. Sin embargo, advirtió que la situación actual es más peligrosa, pues “ahora primero te disparan o te matan para después quitarte tu patrimonio”, en alusión a los métodos empleados por las bandas extranjeras.

En otro momento, Malaver aseguró que su sector mantiene activas las operaciones contra la delincuencia organizada y que su permanencia en el cargo dependerá de lo que decida el Congreso de la República. “Yo doy las explicaciones del caso y será el Supremo Congreso quien tendrá que decidir”, expresó, al reiterar que su prioridad sigue siendo la seguridad ciudadana.

SISTEMA PENITENCIARIO

Finalmente, el ministro del Interior, Carlos Malaver, criticó las condiciones del sistema penitenciario, al señalar que las cárceles no cumplen con un régimen cerrado efectivo. Indicó que los internos mantienen acceso a líneas telefónicas y otros beneficios que facilitan la coordinación de delitos desde prisión, llegando incluso a tener —según dijo— mejores condiciones que en libertad.