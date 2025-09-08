Defensa de capitán ‘Culebra’: “Santiváñez le mintió al país al negar que era su voz en los audios”

Un peritaje de la Fiscalía concluyó que existe una alta probabilidad de que la voz en los audios entregados por el ‘Capitán Culebra’ corresponde al actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. El análisis, elaborado por un equipo de tres peritos, se realizó a partir de los registros entregados por el agente encubierto Junior Izquierdo Yarlequé.

“El capitán Izquierdo siempre dijo la verdad y ahora lo demostró con una prueba científica. Quien mintió al país fue el ministro Santiváñez, negando su participación en esa cena a la que él mismo reconoció haber asistido”, afirmó el abogado Miguel Ángel Mejía Chávez.

La investigación no contó con la colaboración del titular de Justicia, quien se negó a acudir a la Fiscalía para brindar una muestra de voz. Por ello, los especialistas tuvieron que utilizar grabaciones de intervenciones públicas del ministro en el Congreso.

REACCIONES DESDE EL CONGRESO

Desde el Parlamento, las reacciones no tardaron. El congresista José Cueto, de Honor y Democracia, señaló que Santiváñez no debe “rehuir a la justicia”, mientras que Elvis Vergara, presidente de la Comisión de Fiscalización, sugirió a la presidenta Dina Boluarte que evalúe la separación del ministro mientras duren las pesquisas.

El abogado Mejía Chávez advirtió que la situación legal de Santiváñez se complica, pues además del caso de los audios, ya es investigado por la desactivación de la Diviac y por presuntamente haber favorecido la fuga del exgobernador Vladimir Cerrón.