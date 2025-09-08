Walter Albán sobre Santiváñez: Conveniente estar fuera del país tras peritaje que confirma autenticidad de audio que lo involucra

Desde hace varios meses, el gobierno de Dina Boluarte mantiene un tono crítico hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La propia mandataria ha expresado que el Perú es “libre e independiente con autonomía soberana” y rechazó lo que considera una “intervención” del organismo internacional frente a la polémica ley de amnistía aprobada en favor de militares, policías y comités de autodefensa. Incluso, no descartó la posibilidad de que el país se retire de la Corte, postura respaldada por varios de sus ministros.

Entre ellos se encuentra el titular de Justicia, Juan José Santiváñez, quien recientemente reforzó la posición del Ejecutivo respecto a las normas de amnistía y a la relación con la Corte IDH. Paradójicamente, el ministro viajó esta semana a Suiza para participar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, luego de que se levantara temporalmente el impedimento de salida que pesaba en su contra.

ESPECIALISTAS OPINAN

El expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, sostuvo que la participación del Perú en estos foros resulta indispensable pese a las discrepancias con la Corte IDH. No obstante, el exdefensor del Pueblo, Walter Albán, consideró irónico que Santiváñez represente al país en un evento de derechos humanos mientras el Gobierno busca desvincularse de compromisos internacionales.

Albán también sugirió que la salida del ministro del país le resulta conveniente, pues ocurre tras un peritaje fiscal que vincularía su voz con los audios del ‘Capitán Culebra’ y luego de la destitución de Silvana Carrión como procuradora ad hoc del caso Lava Jato.