Alejandro Cavero pide a los peruanos votar por el pan con chicharrón en el Mundial de desayunos

Luego de conocerse que el pan con chicharrón disputará la final del Mundial de desayunos, evento organizado por Ibai Llanos, contra la arepa de Venezuela. Este fervor del platillo nacional ha causado la reacción de diversos frentes políticos.

Por medio de un video compartido en sus redes sociales, el congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, hizo un llamado a los peruanos en no quedarnos con los brazos cruzados y darle el apoyo a la exquisitez peruana.

“Ibai, estoy camino a Huacho, comiendo mi rico chicharrón con mi tamal. Así que ya saben, voten por el Perú. Perú es clave”, mencionó en un primer momento para después comentar que el platillo nacional tiene que ganar el Mundial de desayunos.

¿CÓMO VAN LAS VOTACIONES?

Al conocerse que las votaciones iniciaron este lunes 8 de setiembre desde el mediodía, se pudo saber que, hasta el momento, la delantera en las votaciones la está llevando Venezuela con 51%, mientras que Perú solo llega al 49%.