Martín Vizcarra sobre Juan José Santiváñez: “Es el presidente del Perú, está por encima de Boluarte”

Tras haber salido del penal de Barbadillo, Martín Vizcarra viajó a Tacna, en vísperas de las elecciones generales del 2026. En la región, el exmandatario arremetió contra el actual titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Juan José Santiváñez.

En declaraciones, Vizcarra Cornejo considera que Santiváñez Antúnez, es la persona encargada de tomar las decisiones de Palacio de Gobierno, como si fuera el jefe de Estado, que han escogido los peruanos en las votaciones de 2021.

“Diría que (Juan José) Santiváñez es el presidente de la República actualmente, porque es el que toma todas las decisiones de Gobierno. En el organigrama del Ejecutivo, Santiváñez está por encima del premier (Eduardo Arana) y Dina Boluarte”, comentó.

¿QUIÉNES REALMENTE GOBIERNAN AL PAÍS?

Para Martín Vizcarra, los verdaderos personajes que gobiernan al país son Juan José Santiváñez, Keiko Fujimori y César Acuña, mientras que Boluarte Zegarra, solo sigue las órdenes de los políticos mencionados.