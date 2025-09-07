Dina Boluarte preparó pan con chicharrón en comedor popular en Lurín

Esta mañana, la presidenta de la República, Dina Boluarte, llegó al distrito de Lurín para compartir un desayuno con las madres de familia del comedor popular Santa Rosa de Lima.

Desde allí, la mandataria expresó su respaldo al pan con chicharrón, plato que representa al Perú en el Mundial de Desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos.

BRINDA SU APOYO AL PAN CON CHICHARRÓN

“Hemos querido compartir esta mañana con madres de familia en el distrito de Lurín, tierra de chicharrones. Desde este generoso comedor quiero invitar a todos los peruanos de corazón para que votemos por el pan con chicharrón y ponerlo en el lugar que se merece, el primer lugar”, manifestó la mandataria.

En otro momento Boluarte destacó que el pan con chicharrón no solo es un símbolo de identidad gastronómica, sino también un motor económico.

“Hoy existen más de 7,000 chicharronerías formales en todo el país, que generan ingresos, empleo y mejores condiciones de vida. El chicharrón es historia, cultura, identidad, tradición y unidad familiar”, señaló Boluarte.