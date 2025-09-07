Martín Vizcarra relata cómo fue su encuentro con Pedro Castillo en el penal de Barbadillo

Martín Vizcarra reapareció en redes sociales tras su excarcelación del penal de Barbadillo y contó detalles de los 22 días que pasó al interior del centro penitenciario, entre ellos, destacó su encuentro con el recluido expresidente Pedro Castillo.

“Bien campechano, bien bonachón. tenía detalles cuando recién llegue tuvo detalles. yo llegaba en shock y detallitos que te invite una frutita son detalles que muestran independientemente de un buen o mal gobierno demuestran el don de gente de la persona. como tratas a la gente”, señaló Vizcarra Cornejo.

En tanto, señaló que no tuvo mayor contacto con Alejandro Toledo y que la conversación con Ollanta Humala fue breve, lo que sí aseguró fue que ambos recibían un trato diferenciado, especialmente en lo referido a la alimentación.

RETOMA SU CAMPAÑA POLÍTICA

En Tacna y Moquegua, Martín Vizcarra retomó su campaña política con miras a las elecciones del próximo año, pese a estar inhabilitado para ejercer función pública durante una década.

Cabe recordar que, hoy Vizcarra cornejo continúa con su campaña en libertad, aunque aún enfrenta serios cuestionamientos y está sometido a un proceso judicial por presuntos sobornos vinculados a los proyectos de Lomas de Ilo y al hospital de Moquegua, cuando ejercía como gobernador regional.