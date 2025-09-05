Roberto Sánchez solicita contratar a Betssy Chávez como asesora personal en el Congreso

El congresista Roberto Sánchez, integrante de la bancada Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial, solicitó formalmente la contratación de la expremier Betssy Chávez Chino como “asesora personal de confianza” en su despacho parlamentario.

El documento presentado por Sánchez especifica que se requiere un asesor personal con clasificación nivel 8. La propuesta llega días después de que el Tribunal Constitucional (TC) dispusiera la excarcelación de Chávez, quien cumplía prisión preventiva en el penal de Chorrillos, por el presunto delito de rebelión.

El parlamentario defendió su decisión alegando que la ex primera ministra cumple con los requisitos necesarios y posee preparación suficiente para desempeñar funciones en el Congreso. “La doctora Betssy tiene formación académica, experiencia y estoy contento de que pueda ser un soporte en mi despacho parlamentario”, declaró más temprano a los medios.

BETSSY CHÁVEZ CONTINUARÁ PROCESO EN LIBERTAD

La exministra enfrenta aún un proceso judicial, pero lo hará en libertad luego de que el Ministerio Público desistiera de solicitar la prolongación de su prisión preventiva. Actualmente, Chávez se encuentra internada en una clínica de San Martín de Porres (SMP), recuperándose tras una huelga de hambre que sostuvo en el penal, hasta su excarcelación el pasado 3 de septiembre por disposición del TC.