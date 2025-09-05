MEF anuncia que observará ley si Congreso aprueba octavo retiro de AFP

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, anunció que el Ejecutivo observará la ley en caso se apruebe un nuevo retiro de los fondos de las AFP, iniciativa que actualmente se debate en la Comisión de Economía del Congreso como parte de un eventual octavo retiro.

“Creemos que no es necesario un retiro adicional porque justamente lo que plantea el reglamento es garantizar una pensión mínima. De concretarse, nosotros observaríamos la norma”, declaró el titular del MEF a la prensa.

PENSIÓN DE 600 SOLES

El ministro explicó que el nuevo reglamento impulsado por el Ejecutivo establece una pensión mínima de 600 soles para los afiliados que cuenten con al menos 5,000 soles en sus cuentas individuales. Además, precisó que el Estado asegurará esa pensión mínima para quienes tengan algún saldo disponible, aun si este resulta insuficiente.

Según el MEF, actualmente, de los 8.6 millones de afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), alrededor de 6.3 millones tienen menos de 5,000 soles en sus cuentas, lo que les impediría acceder a una pensión digna. Según Pérez Reyes, la propuesta busca evitar que los fondos se agoten y garantizar una pensión mínima al momento de la jubilación.