Mario Vizcarra no descarta postular a un cargo político en las elecciones de 2026

Tras la salida de Martín Vizcarra del penal de Barbadillo luego de una disposición del Poder Judicial (PJ), el hermano del expresidente, Mario Vizcarra, en conversación con los medios de comunicación no descartó postular a un puesto en el Gobierno del siguiente año.

En declaraciones, el familiar del exmandatario manifestó que, si el partido político al cual pertenece, le propone tentar algún tipo de cargo político en la cámara de diputados o senadores en las elecciones de 2026, tendría que analizarlo.

“Si Martín y el partido consideran que puedo ser útil en un eventual y casi seguro Gobierno de Martín Vizcarra y el partido Perú Primero, tendría que evaluarlo”, manifestó Mario Vizcarra dejando en claro que tiene la intención de tener un cargo público.

PUDO TENTAR UN CARGO PÚBLICO AÑOS ATRÁS

El hermano de Martín Vizcarra en 2013 buscó tentar un cargo público, pero no lo pudo hacer, debido a las investigaciones que tenía, por lo que, el expresidente postuló al Gobierno regional de Moquegua, cargo que terminó ganando.