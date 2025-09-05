Roberto Sánchez anuncia que Betssy Chávez podría ser su asesora en el Congreso

El congresista Roberto Sánchez, de la bancada Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, anunció su intención de contratar como asesora parlamentaria a la exministra y expremier del gobierno de Pedro Castillo, Betssy Chávez Chino, recientemente excarcelada.

En declaraciones a los medios, Sánchez sostuvo que Chávez cumple con todos los requisitos profesionales para asumir el cargo. “La doctora Betssy tiene formación académica, experiencia y estoy contento de que pueda ser un soporte en mi despacho parlamentario”, señaló el legislador.

Como se recuerda, Betssy Chávez fue excarcelada recientemente por orden del Tribunal Constitucional, que determinó que se vulneraron sus derechos durante el cumplimiento de prisión preventiva en el penal de Mujeres de Chorrillos. La medida fue dictada en el marco de la investigación en su contra por los presuntos delitos de rebelión, tras el fallido golpe de Estado encabezado por Pedro Castillo en diciembre de 2022.

SIGUE HOSPITALIZADA

Actualmente, la expremier se encuentra internada en una clínica de San Martín de Porres (SMP), donde recibe atención médica por su delicado estado de salud. Chávez permanece en recuperación luego de una huelga de hambre y, según Sánchez, está siendo monitoreada constantemente por especialistas mientras inicia nuevamente la ingesta de líquidos.