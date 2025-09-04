Betssy Chávez podría solicitar asilo político tras su excarcelación

La reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) de ordenar la liberación de la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, al declarar fundado el recurso de agravio constitucional presentado por su defensa, ha generado preocupación en el ámbito político y jurídico.

Congresistas y especialistas advirtieron que la expremier podría pedir asilo político en alguna embajada, aprovechando los errores procesales cometidos por el Ministerio Público y el Poder Judicial en el marco de la investigación por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, relacionados con el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.

La internacionalista Berit Knudsen alertó que el escenario es riesgoso: “Estamos hablando de acusación de rebelión y conspiración, son típicamente temas políticos, le podría abrir la puerta para que pueda acudir a una embajada. El hecho de que la Fiscalía y el Poder Judicial hayan cometido errores procesales genera que esta señora se victimice; entonces, pasa de ser una victimaria del país a convertirse en una víctima”, señaló.

¿UN PRÓFUGO MÁS DE LA JUSTICIA?

En esa línea, Knudsen agregó que embajadas como la de México o Brasil podrían estar dispuestas a recibirla. “Estoy convencida de que tanto la embajada de México como la de Brasil estarían más que gustosos de abrirle las puertas. Esto es muy peligroso: si no hay coordinación entre la Fiscalía y el Poder Judicial, ellos serían cómplices de que tengamos un prófugo más de la justicia”, advirtió.