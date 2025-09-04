Abogado de Betssy Chávez sobre expremier: “El INPE la mantiene encadenada a la cama del hospital”

Luego de conocerse que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó la excarcelación inmediata de Betssy Chávez del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, quien al salir del centro penitenciario fue conducida a un establecimiento de salud.

En el nosocomio, la excongresista viene recibiendo atención, sin embargo, su abogado, Raúl Noblecilla, utilizó sus redes sociales para denunciar al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entidad la tiene privada de su libertad a pesar de la resolución del TC.

“El INPE mantiene encadenada a Betssy Chávez en la cama del hospital. Sigue secuestrada en contra de la orden judicial de libertad. ¡Basta de este crimen político! ¡Exigimos su liberación inmediata!”, escribió el letrado en su cuenta de X.

¿DE QUÉ SE LES INVESTIGA A BETSSY CHÁVEZ?

Durante su gestión como premier en el Gobierno de Betssy Chávez, se investiga a la exintegrante de la gestión de Pedro Castillo, por el delito de rebelión tras el fallido golpe de Estado ejecutado por el exmandatario el 7 de diciembre de 2022.