Congreso aprueba declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista

El Congreso de la República aprobó este miércoles una moción que declara como organización terrorista en el Perú al Cartel de los Soles, estructura criminal internacional vinculada al régimen de Nicolás Maduro y relacionada con actividades de narcotráfico, así como con grupos como el Tren de Aragua y el cartel de Sinaloa.

La iniciativa, presentada por los congresistas Jorge Montoya, Alejandro Cavero y Norma Yarrow, obtuvo 73 votos a favor, 27 en contra y 5 abstenciones, alineando al Perú con países como Argentina, Ecuador, Paraguay, República Dominicana y Estados Unidos, este último que recientemente desplegó una flota en aguas del Caribe para enfrentar a este y otros grupos criminales.

La moción también exhorta al Poder Ejecutivo a adoptar medidas en materia de política exterior, seguridad y defensa nacional, a fin de que el Perú se sume a los esfuerzos internacionales en la lucha contra esta organización delictiva. Según el documento, las actividades ilícitas del cartel de los Soles representan un grave riesgo para la democracia y la seguridad ciudadana.

BANCADAS DE IZQUIERDA VOTARON EN CONTRA

Las bancadas de izquierda votaron en contra de la moción. Parlamentarios como Jaime Quito argumentaron que la medida responde a un interés de Estados Unidos de intervenir en Venezuela para apropiarse de sus recursos naturales, como el petróleo. “No se debe permitir que se intervenga en un país latinoamericano ni que el Congreso se inmiscuya en temas ajenos a nuestra política”, señaló.