Ministro de Transportes acusa presiones de alcalde de Lima para favorecer a empresas privadas

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, denunció públicamente que viene recibiendo presiones e incluso amenazas de denuncias penales para que firme una adenda en beneficio de una empresa privada. El titular del MTC calificó la situación como un intento de tráfico de influencias y advirtió que se está poniendo en riesgo la vida y la salud de las personas.

“Es normativamente legal que se hagan las cosas de acuerdo a los procedimientos. Está en juego la vida y la salud. Yo estoy recibiendo presiones y hasta amenazas de denuncias penales porque quieren que firme una adenda para un privado. Eso sí se llama tráfico de influencias”, declaró Sandoval, evitando dar mayores precisiones sobre el caso.

El ministro también destacó que existe voluntad política para ejecutar proyectos de transporte, como el tren Lima–Chosica, pero siempre bajo el marco normativo y con garantías de seguridad. Asimismo, anunció que se incorporarán progresivamente nuevos buses en los corredores complementarios de Lima Metropolitana.

RESPONDE LÓPEZ ALIAGA

Consultado por la prensa, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, respondió a las acusaciones con duras expresiones contra el titular del MTC. “Necesita acudir a un psiquiatra”, señaló el burgomaestre, descartando mayor pronunciamiento sobre las denuncias de Sandoval.