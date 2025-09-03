Ministro de Justicia con 14 investigaciones será quien evalúe reforma de justicia en el Congreso

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, será uno de los encargados de evaluar y opinar sobre la propuesta de reforma del sistema de justicia que impulsa el Congreso de la República. Sin embargo, su participación ha generado controversia debido a las 14 investigaciones fiscales que enfrenta por presuntos delitos como tráfico de influencias, lavado de activos, abuso de autoridad, negociación incompatible y encubrimiento personal, entre otros.

REACCIONES DESDE EL CONGRESO

Diversos congresistas cuestionaron su idoneidad. El parlamentario Alejandro Cavero, de Avanza País, señaló: “No me parece que el señor Santiváñez sea la persona más idónea para liderar el proceso de reforma de justicia desde el Ejecutivo”.

No obstante, en el Legislativo también surgieron voces en defensa del ministro. El almirante en retiro Jorge Montoya, de Honor y Democracia, sostuvo que las denuncias que pesan sobre Santiváñez responden a una “persecución política”, que arrastra desde su paso por el Ministerio del Interior. “Definitivamente parece algo personal”, afirmó.

Por su parte, Alejandro Muñante, de Renovación Popular, adoptó una posición más neutral al remarcar que el análisis del Congreso se centrará en el contenido de las propuestas y no en la situación personal de quien las envíe: “Hoy por hoy se necesita una reforma del sistema de justicia. Toda propuesta se va a analizar con la objetividad que amerita”.