Ministro de Vivienda anuncia que penal El Frontón se construirá con módulos prefabricados para acelerar obras

El convenio para la construcción de un nuevo penal en la isla El Frontón ya es una realidad. Este miércoles, la presidenta Dina Boluarte oficializó el proyecto con la firma de un documento en el que también participan los ministerios de Justicia, Vivienda y Defensa.

La mandataria aseguró que el centro penitenciario permitirá combatir el crimen organizado con mayor eficacia. “Con la construcción de este nuevo penal aseguraremos que los delincuentes más peligrosos estén sometidos a un aislamiento efectivo, una distribución estratégica y un régimen estricto con vigilancia las 24 horas del día, restricciones de comunicación y desplazamiento”, sostuvo.

Boluarte también respondió a las críticas que cuestionan la viabilidad del proyecto. “Es fácil criticar y decir no se puede, ¿y qué hicieron cuando eran autoridades? Ahora todos son generales después de la batalla”, expresó, al tiempo que remarcó que su Gobierno seguirá tomando decisiones firmes en favor de la seguridad ciudadana.

DECISIÓN HISTÓRICA

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, calificó la medida como “una decisión histórica” que marcará el inicio de una transformación en la política penitenciaria del país. En tanto, el ministro de Vivienda, Durich Whittembury, explicó que la obra se levantará con módulos prefabricados de concreto para garantizar mayor rapidez y eficiencia en el proceso constructivo.