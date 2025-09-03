Gobierno anuncia construcción de ‘El Frontón’: “El Estado no se rinde ante el crimen organizado”

En una actividad oficial, el Gobierno presidido por Dina Boluarte, anunció la construcción del penal ‘El Frontón’, con el propósito de reducir el hacinamiento en las cárceles del país. Además, de continuar en la lucha contra la delincuencia.

Durante su intervención, el actual titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Juan José Santiváñez, aseguró que el grupo de trabajo que acompaña a la mandataria, tienen como objetivo terminar con la criminalidad en el Perú.

“Asumimos la tarea técnica, legal y estratégica de levantar El Frontón, como un penal de máxima seguridad. Cada piedra que sea colocada ahí, es una garantía de que el Estado no se rinde ante el crimen organizado (…) La constitución del establecimiento penitenciario no es un gesto simbólico, es una acción concreta contra el crimen”, precisó.

¿QUÉ TENDRÁ LA CÁRCEL?

Juan José Santiváñez brindó detalles de lo que tendrá esta cárcel en El Frontón, y enfatizó que el establecimiento tendrá sistemas para bloquear comunicaciones, vigilancia electrónica y áreas diseñadas con el propósito de aislar a los delincuentes.