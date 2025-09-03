Norma Yarrow revela que Renzo Reggiardo asumirá la alcaldía de Lima en reemplazo de López Aliaga

A menos de un año de las elecciones generales del 2026, la congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, anunció que Rafael López Aliaga, buscará llegar a Palacio de Gobierno, por lo que, tendrá que dejar el cargo de burgomaestre de Lima.

En medio de esta situación y en una entrevista en RPP, Yarrow Lumbreras informó que el actual teniente alcalde de la capital, Renzo Reggiardo, será el encargado de la Municipalidad a mediados de octubre.

“Nos ha pedido (López Aliaga) tomar la decisión. Obviamente, los plazos se nos acercan (…) Tenemos un teniente alcalde que se quedará en Lima, quien es sumamente capaz”, declaró la actual parlamentaria, quien buscaría un cargo público el siguiente año.

NO CREE EN LAS ENCUESTAS

El último fin de semana, Ipsos compartió una encuesta previo a los comicios electorales del 2026, donde se ubica a Rafael López Aliaga en el primer lugar, sin embargo, Norma Yarrow, considera que la cifra de apoyo, podría cambiar en los próximos meses.