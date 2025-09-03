Elecciones 2026: cédula electoral medirá 44 x 42 cm y tendrá cinco columnas

Las elecciones generales en Perú están cada vez más cerca y se realizarán en abril de 2026 con la participación de 39 partidos políticos que competirán por la presidencia, además de miles de postulantes que buscarán una curul en el Congreso, el Senado y el Parlamento Andino.

Uno de los aspectos que más ha sorprendido es el tamaño de la cédula electoral, que en esta ocasión tendrá 44 centímetros de largo por 42 de ancho y contará con cinco columnas.

La primera estará destinada a la plancha presidencial (presidente y vicepresidentes), la segunda y tercera para los candidatos al Congreso (diputados), la cuarta para senadores y la última para los representantes al Parlamento Andino.

Según explicó Jorge Jáuregui, especialista en derecho electoral, la magnitud de la cédula no generará complicaciones para los electores, pero sí para los partidos políticos, que enfrentarán serias dificultades para superar la valla electoral.

“Lo que va a generar conflictividad más allá de la cédula es la desesperación de muchos partidos, que encontrarán bastante difícil superar el umbral electoral, y eso significará complicaciones”, indicó el experto.

ALREDEDOR DE 10 MIL CANDIDATOS

De acuerdo con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, en los próximos comicios participarán alrededor de 10,000 candidatos en total, lo que convierte a este proceso electoral en uno de los más numerosos de la historia del país.