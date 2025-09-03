¿Por qué el Tribunal Constitucional ordenó la liberación de Betssy Chávez?

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó la excarcelación de la ex premier Betssy Chávez, quien cumplía prisión preventiva en el penal de Mujeres de Chorrillos por las investigaciones en su contra por el presunto delito de rebelión tras el intento de golpe de Estado encabezado por Pedro Castillo en diciembre de 2022.

La decisión ha causado sorpresa en el Ministerio Público y en la ciudadanía, que cuestiona los motivos por los que Chávez Chino salió en libertad. Cabe recordar que el Poder Judicial dictó prisión preventiva contra ella el 20 de junio de 2023 por un plazo de 18 meses, al considerar que existía peligro de fuga.

Posteriormente, el 19 de diciembre de 2024, la Fiscalía solicitó la ampliación de la medida, la cual fue concedida el 26 de diciembre del mismo año, extendiendo la prisión preventiva por 15 meses adicionales. Sin embargo, dicho pedido fue presentado fuera de plazo, es decir, cuando ya había vencido la prisión preventiva inicial.

ARGUMENTOS DEL TC

El Tribunal Constitucional sostuvo que Betssy Chávez estuvo detenida injustamente durante una semana, vulnerando sus derechos fundamentales. El fallo se dio tras un hábeas corpus presentado por su abogado, Raúl Noblecilla.

Aunque en las próximas horas la ex premier recuperará su libertad, la investigación en su contra continúa por el delito de rebelión junto al expresidente Pedro Castillo y otros exfuncionarios. En este caso, el Ministerio Público solicita una condena de 25 años de prisión efectiva.