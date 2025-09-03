Elecciones 2026: Norma Yarrow, José Cueto, Guido Bellido y otros congresistas buscarán la reelación

A menos de un año de que se realicen las elecciones generales del 2026, diversos integrantes del actual Congreso, tendrían planeado iniciar su campaña política para continuar en el Parlamento en 2026, sea en la cámara de diputados o senadores.

¿QUIÉNES BUSCARÁN LA REELECIÓN?

Norma Yarrow, aunque fue voceada para ser candidata a la alcaldía de Lima como imagen de Renovación Popular, la actual legisladora tendría planeado seguir trabajando en el Gobierno del próximo año.

De la misma manera que, Yarrow Lumbreras, el integrante de la bancada Honor y Democracia, José Cueto, también buscaría llegar a la cámara de diputados y senadores del 2026. Guido Bellido, es otro parlamentario que tantearía estar en el Estado el siguiente año.

Finalmente, el extitular de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, tendría planificado tentar un cargo público en 2026 y el exmilitante de Perú Libre, Edgar Tello, buscaría seguir los planes de sus colegas, incluso ya inició su campaña política por el norte del Perú.