Betssy Chávez saldrá en libertad: TC ordena su excarcelación tras declarar fundado habeas corpus

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó la liberación inmediata de Betssy Chávez, exministra procesada judicialmente por el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, al declarar fundado el recurso que había planteado contra la prolongación de su prisión preventiva.

La resolución anula los 18 meses de prisión preventiva en su contra por los eventos del 7 de diciembre de 2022, mediante los cuales había permanecida recluida en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos desde el 2023.

Detalles de medida

Según diario Altavoz, el máximo órgano constitucional determinó que el pedido de prolongación de la prisión preventiva se presentó solo un día antes de que venciera el plazo inicial de la medida. Además, el documento señala que Chávez permaneció detenida 8 días sin que existiera una decisión judicial que justificara su situación, lo que constituye una vulneración a sus derechos procesales.

Medidas del PJ e implementación de mecanismos

El fallo establece que el pedido de prolongación de la prisión preventiva, presentado el 18 de diciembre de 2024, debe ser tramitado conforme al Nuevo Código Procesal Penal, respetándose los derechos y procedimientos previstos en esa norma.

El Tribunal Constitucional precisó que corresponde al Poder Judicial emitir medidas adecuadas para asegurar la presencia de la procesada en las diligencias una vez que se haga efectiva su excarcelación.

Cabe resaltar, que la sentencia dispone la implementación de mecanismos que garanticen la participación de Chávez en los actos procesales requeridos por las autoridades, cumpliendo con las obligaciones establecidas en el sistema de justicia peruano.