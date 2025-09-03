Juan José Santivañez anuncia que se aprobó la construcción del penal El Frontón

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, anunció que el Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc) aprobó por unanimidad la construcción de un nuevo penal en la isla El Frontón. La sesión, convocada de emergencia, contó con la participación de representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso, la Policía Nacional, universidades y gobiernos locales y regionales.

De acuerdo con el ministro, la iniciativa fue respaldada tras una exposición técnica que incluyó la revisión de la viabilidad y de los aspectos financieros. Además, destacó la participación de congresistas como Alejandro Soto, Flavio Cruz y Samuel Cortés, quienes ya habían presentado proyectos de ley relacionados con la cárcel insular.

El nuevo establecimiento penitenciario estará diseñado para albergar a 2,000 internos de alta peligrosidad, entre ellos sicarios, extorsionadores y asesinos. La obra tendrá un costo aproximado de 500 millones de soles y se ejecutará con un sistema modular prefabricado, similar al utilizado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador.

PLAZO DE 10 MESES

Según Santiváñez, esta modalidad permitirá culminar la construcción en un plazo de ocho a diez meses, una vez habilitado el terreno. El ministro resaltó que la decisión de la Conapoc marca un paso decisivo en la estrategia del Gobierno para enfrentar a la criminalidad organizada en el país.