Francisco Calisto Giampietri sobre El Frontón: “El mantenimiento será más costoso que el propio penal”

El vicealmirante en retiro de la Marina de Guerra, Francisco Calisto Giampietri, expresó su rechazo a la propuesta del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, de reconstruir el penal de El Frontón para albergar a internos. En entrevista con 2025 En 24 Horas, advirtió que mantener un establecimiento en una isla implicaría elevados costos operativos que, con el tiempo, superarían el propio gasto de edificación.

Calisto explicó que la cárcel, que estaría destinada para unos 2 mil reclusos de alta peligrosidad, necesitaría provisiones constantes de agua, electricidad y alimento, lo que representaría una logística onerosa para el Estado. Además, recordó que la Marina de Guerra sería la responsable de patrullar los alrededores de la isla, una tarea que, en su opinión, no corresponde a su verdadera función institucional.

El exoficial también cuestionó la falta de un sustento técnico en el proyecto del Ejecutivo, al asegurar que no se ha calculado el costo real de mantenimiento. “A mí me parece una irresponsabilidad superlativa que este señor (Santiváñez), porque simplemente consiguió un dinero, ya solucionó el problema. Eso no es así”, señaló.

LLAMADO AL GOBIERNO

En ese sentido, Francisco Calisto Giampietri planteó que el Gobierno debería enfocarse en la construcción de penales en tierra firme, con acceso a servicios básicos y condiciones más favorables para la seguridad y el control penitenciario, en lugar de invertir en una propuesta que considera inviable y costosa para el país.